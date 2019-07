Band se pronuncia sobre polêmica religiosa envolvendo Henrique Fogaça

A Band falou pela primeira vez sobre a polêmica envolvendo o chef de cozinha e jurado do ‘Masterchef’ Henrique Fogaça. Ele publicou uma imagem em que aparece ao lado de duas freiras enquanto usa uma camiseta com duas religiosas se beijando.

De acordo com a emissora, as publicações de Fogaça não expressam a opinião do canal. “O Grupo Bandeirantes tomou conhecimento das declarações proferidas pelo chef Henrique Fogaça nas redes sociais. Referidas declarações, feitas no âmbito das redes sociais do chef, não expressam, de forma alguma, a posição da Band, que se pauta no respeito às crenças e sem preconceitos em relação aos credos, etnias, sexos, raças, vertentes políticas e ideológicas”, diz o comunicado.

A Band disse ainda que ouvirá o chef antes de tomar decisões que possam afetar o trabalho dele no programa.

“Ainda que referidas manifestações tenham ocorrido fora da programação e no âmbito da vida pessoal do chef Henrique Fogaça, a Band irá analisar o caso, com profundidade, depois de ouvi-lo.”

Fogaça disse que as religiosas não se incomodaram com a imagem que estampava sua camiseta. “Elas perguntaram onde eu tinha comprado”, disse ele ao UOL. Após a postagem, ele resolveu tirar a publicação do ar por conta da repercussão negativa. Até o Padre Fábio de Melo foi a público criticar a conduta.

“Somente Deus pode julgar minhas atitudes. E, por essa razão, em respeito ao modo de pensar da minha família, meus amigos e seguidores, venho pedir desculpas. Acredito que cada um tenha um modo de entender o mundo. Em momento algum eu tive a intenção de desrespeitar, principalmente a Deus, com a foto ou vídeos que fiz. Fui, sim, infeliz em expor meus pensamentos”, afirmou o chef.

