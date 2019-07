Padre Fábio de Melo detona Henrique Fogaça após foto polêmica

Henrique Fogaça causou alvoroço na web após publicar foto polêmica em sua conta no Instagram. O chef de cozinha e jurado do Masterchef Brasil está passando férias em Roma, na Itália, e foi fotografado ao lado de duas freiras enquanto usava uma camiseta com a estampa de duas mulheres usando hábitos religiosos se beijando.

“Pedindo a bênção. ‘Orai por nós’, ‘Prega per noi’, ‘Pray for us'”, escreveu, na legenda. O chef ainda usou as hashtags “blasfêmia”, “o choro é livre” e “fuck hipocrisia”. Antes de publicar a foto, o jurado ainda tinha gravado uma série de stories criticando a Igreja Católica.

Henrique Fogaça causa polêmica ao postar foto no Instagram

Após polêmica, Fogaça deletou a publicação e usou a rede para se defender das inúmeras críticas que recebeu.

“Falaram que sou desrespeitoso. Isso para mim são pessoas desonestas, que matam, roubam… Eu não faço parte disso. Tenho valores, educação, sou trabalhador. Sou uma pessoa do bem”, afirmou. Ele disse que foi reconhecido pelas freiras. “Essas duas freiras brasileiras vieram falar comigo e conversamos um pouco. Não sou racista e nem preconceituoso. Ser gay é doente? Eu acho que não, né?”, disse ele.

O padre Fábio de Melo não aceitou as desculpas do chef e usou o Twitter para rebater os argumentos de Fogaça. “Usar a imagem de duas pessoas que lhe dedicaram gentileza, expondo-as ao ridículo, colocando-as como coadjuvantes de seu protesto, está longe de ser uma atitude de ‘pessoa do bem'”, escreveu ele.

Usar a imagem de duas pessoas que lhe dedicaram gentileza, expondo-as ao ridículo, colocando-as como coadjuvantes de seu protesto, está longe de ser uma atitude de “pessoa do bem.” https://t.co/4OXHsGH6Yw — padrefabiodemelo (@pefabiodemelo) June 30, 2019

Confira outros assuntos que bombaram na semana:

Leia também: Chay Suede posta foto da barriga de Laura Neiva e confirma nome da filha

+ Ingrid Guimarães conta como transformou o riso em negócio

Vote e escolha as vencedoras do Prêmio CLAUDIA