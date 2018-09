Audiência feminina de canal de esporte cresce 80%

Com a maior participação das mulheres nas coberturas esportivas de canais especializados no tema, o interesse das próprias mulheres em assistir esse tipo de conteúdo tem aumentado também.

Segundo o site Kantar Ibope, a audiência feminina nas transmissões de futebol do canal ESPN cresceu 80%. O aumento pode ser observado principalmente entre as mulheres na faixa de 35 a 49 anos, no período comparado com o início da temporada passada.

Leia mais: Veja fotos do casamento de William Bonner

Por esse motivo, a ESPN tem aproveitado ainda mais Luciana Mariano nas transmissões dos jogos. Desde o começo da temporada, em agosto, ela narra todos aos finais de semana – o que inclui partidas da Premier League, a principal competição de futebol inglês.

Para a transmissora, a presença e o crescimento deste novo público são considerados um avanço nos seus resultados.

Leia também: Anitta está separada do marido

7 passos para alcançar a felicidade

VOTE no Prêmio CLAUDIA e escolha mulheres que se destacaram