Veja fotos do casamento de William Bonner

O jornalista William Bonner se casou na tarde deste sábado, 8, com a fisioterapeuta Natasha Dantas. A cerimônia aconteceu na casa da mãe do apresentador do Jornal Nacional, Maria Luiza Bonnemer, conforme noticiou a jornalista Patricia Kogut, que também compartilhou o primeiro registro dos noivos.

O evento contou com a presença de familiares e pouquíssimos amigos mais próximos. A noiva adotou o nome do marido e agora passa a assinar Natasha Dantas Bonnemer. Os filhos trigêmeos do apresentador estiveram presentes e compartilharam alguns registros prévios à celebração em suas redes sociais. A nora de Bonner, Thalita Martins, pegou o buquê.

Leia mais: Willian Bonner se casa em São Paulo. Nora do apresentador pega o buquê!