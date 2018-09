Anitta está separada do marido

A cantora Anitta e o empresário Thiago Magalhães não estão mais casados. A informação é do colunista Ancelmo Góis, do jornal O Globo. De acordo com a nota, a assessoria de imprensa da cantora confirmou o rompimento (leia a nota abaixo, na íntegra). A decisão teria sido tomada de comum acordo.

Casamento no Amazônia

A cantora se uniu ao empresário Thiago Magalhães em novembro do ano passado, numa cerimônia íntima, na Amazônia. O casamento aconteceu após seis meses de namoro e foi celebrado por um pajé. À época, ambos assinaram um contrato de união estável também.

Os rumores de uma provável crise vinham ganhando força nos últimos dias. Na noite de quinta-feira, Anitta foi vista em uma casa noturna no Rio sem a companhia do então marido. Na sexta, fez um churrasco para a família em sua nova casa, quando comemorou que seria tia. E Thiago, mais uma vez, não estava presente.

O último registro casal juntos compartilhado pela cantora em uma rede social foi no dia 2 de agosto, durante uma viagem.

Anitta ao lado de Thiago Magalhães, em foto publicada no dia 2 de agosto. Anitta ao lado de Thiago Magalhães, em foto publicada no dia 2 de agosto.

Separação confirmada

À CLAUDIA, a assessoria de imprensa da cantora se pronunciou por meio de nota: “Anitta e Thiago Magalhães não estão mais juntos. A decisão foi tomada de comum acordo. A amizade, a admiração e o carinho permanecem”.