Anvisa emite alerta de que 50 Ervas Emagrecedor está proibido no Brasil

Na última sexta-feira (4), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) divulgou um alerta sobre os produtos 50 Ervas Emagrecedor, lembrando que eles estão proibidos no país desde 2020. O reforço foi feito após a morte de uma mulher de 42 anos, na quinta-feira (3), ligada à ingestão do emagrecedor.

Conforme divulgado por Veja, após ingerir o composto que promete perda de peso, a vítima, que não tinha problemas prévios de saúde, sofreu uma lesão irreversível no fígado e precisou de um transplante de urgência. Mesmo após receber um novo fígado, o corpo da paciente rejeitou o órgão e ela faleceu.

Atividade clandestina

Bastante procurados para reforço do emagrecimento, os produtos com com a marca 50 Ervas Emagrecedor foram proibidos porque alguns de seus ingredientes só podem ser utilizados em medicamentos, como fitoterápicos, e não em suplementos alimentares. Entre estes componentes estão o chapéu de couro, cavalinha, douradinha, salsa parrilha, carobinha, sene, dente de leão, pau de ferro e centelha asiática.

No alerta, a agência reforçou que “qualquer produto com propriedades terapêuticas, por exemplo, com a promessa de emagrecimento, só pode ser comercializado no Brasil com autorização da Anvisa”. Além disso, o comércio deste tipo de produto só deve acontecer em farmácias ou drogarias, e ao fugir desta regra o comércio é considerado uma atividade clandestina.

Para proteger a sua saúde, a dica é ficar de olho nos componentes dos produtos que prometem reforçar a perda de peso, e sempre consultar um médico antes de incluí-los na dieta.