Elle Fanning diz que ela e Angelina Jolie conversam sobre ‘tudo’

As atrizes Angelina Jolie e Elle Fanning se conheceram há cinco anos, quando fizeram o primeiro Malévola. De lá para cá, a amizade entre as duas só fez crescer. “Estou mais velha agora e os assuntos que conversamos agora são diferentes. Eu sinto que posso perguntar qualquer coisa à ela e eu perguntei!”, Fanning disse para a revista People.

Hoje com 21 anos (ela tinha apenas 14 quando fez o primeiro filme), Fanning e Jolie são muito próximas. Nos bastidores de Malévola 2: A Dona do Mal, elas jogaram ping-pong, paintball e beberam champanhe no camarim. A sintonia das duas nas telas e fora é sincera e rara, Angelina não costuma dividir selfies nas redes sociais, mas embarca nas brincadeiras da amiga que mesmo jovem, nunca se intimidou com a fama de Jolie. “Sempre vou me sentir muito próxima dela, ela sabe que sou uma palhaça e eu sei que ela tem muita força”, diz Jolie.

Elle acabou ficando próxima dos filhos de Angelina, que acompanham a atriz nas gravações e nos lançamentos ao redor do mundo.

“Observá-la é muito inspirador”, suspira Fanning. “Como pessoa ela é muito firme em suas convicções. Ela realmente se coloca pelo que acredita ser certo e vai te proteger não importa o que custar. Eu realmente vi de perto: os instintos protetores e maternos dela. É tão lindo”, disse.

Malévola 2: A Dona do Mal chega aos cinemas sexta-feira.

