Alunas denunciam frases contra lésbicas e negros em banheiro de faculdade

A porta de um dos banheiros femininos da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, no ABC paulista, foi marcada com frases como “fora preta sapatão“, “fora sapatão, “odeio preto“e “fim das cotas“, em maiúsculas. A instituição informou que apura o caso, segundo o G1. Em 2018, a faculdade abriu um processo seletivo de cotistas.

Os alunos relataram o caso nas redes sociais e informaram a direção da instituição, que abriu uma sindicância. O banheiro foi interditado para preservar as provas. Uma das estudantes, negra, registrou boletim de ocorrência na Polícia Civil sobre o ocorrido.

Entre 2016 e 2017, o estado de São de Paulo registrou 2.873 boletins de ocorrência de injúria racial. Isso equivale a uma média de 4 casos por dia, de acordo com o G1.

NOTA DE REPÚDIO DA FACULDADE: