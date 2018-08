Um grupo de alunas do Rio de Janeiro se mobilizou na última sexta-feira (17) para denunciar assédios por parte de professores e outros funcionários na escola que frequentam.

Por meio da hashtag #AssedioÉHabitoNoPensi, as estudantes denunciaram casos ocorridos no colégio Pensi, instituição de ensino privado da capital fluminense, e conseguiram chamar atenção não só de internautas – o termo elencou o trending topics da rede social – como atraiu olhares de personalidades.

Os relatos envolvem principalmente casos em que houve abusos por parte dos docentes em seu relacionamento com as alunas e na omissão da diretoria da instituição com a situação.

ano passado um aluno apertou meus peitos, fiquei sem reação c a falta de respeito, fui reclamar e falaram p eu mudar de unidade

esse ano estavam arrecadando dinheiro p garoto ir p Egito fazer olimpíada de matemática, passam a mão na cabeça de assediador#AssedioÉHabitoNoPensi — xulia 🦖 (@juliapascolatt) August 17, 2018

o que esperar de uma instituição onde um dos próprios diretores segue aluna no insta e comenta foto de biquíni com a legenda “UAU” ? #AssedioÉHabitoNoPensi — Brum (@dreamerbrum) August 17, 2018

no meu primeiro dia de aula no pensi, há 3 anos, ouvi "lety, cuidado com esse professor ai pq ele dá em cima de aluna".

esse ano o mesmo assediou (novamente) uma aluna e até polícia deu.

a coordenação deu o caso como um "mal entendido" e nada foi feito.#AssedioÉHabitoNoPensi — letycia (@cogumelolety) August 17, 2018

Fui ver a #AssedioEHabitoNoPensi e fiquei com o estômago embrulhado. Professores do @colegiopensi assediando sexual e moralmente alunas adolescentes e pré-adolescentes (li sobre uma de 9 ano de idade!), professora demitida por denunciar, colégio acobertando… Desgraçados. — Pablo Villaça (@pablovillaca) August 17, 2018

Além de meninas que atualmente estudam no colégio, ex-estudantes também relataram casos de assédio e acusaram a direção de ter afastado uma professora que denunciou as ocorrências.

ano passado, no meu 3º ano, elaina ficou no pensi até 22h comigo na semana pré enem tirando minhas dúvidas, repassando matéria e revisando o mais importante pra me ajudar. essa foi afastada por denunciar caso de assédio, mas professor q assedia continua lá #AssedioÉHabitoNoPensi — anna (@annacvlho) August 17, 2018

Em nota, publicada em sua conta no Twitter, o colégio Pensi reforçou sua posição de repúdio contra o assédio e disse estar aberto a ouvir a comunidade escolar para apurar as denúncias feitas pelos estudantes.

A escola também notificou que as investigações referentes aos casos denunciados já estão sendo apurados.

Reforçamos nossa posição de repúdio a qualquer forma de assédio e estamos abertos a ouvir a comunidade escolar em nossas unidades e por meio do faleconosco@pensi.com.br. Apuramos fatos com seriedade para garantir que nosso ideal de respeito se mantenha em todas as unidades. — PENSI Colégio Curso (@colegiopensi) August 17, 2018

O Pensi já está apurando as denúncias e tomou algumas atitudes: criou o Canal Confidencial Pensi (https://t.co/WE14GK0UK6), para que os alunos possam fazer seus relatos. #TodosContraOAssédio — PENSI Colégio Curso (@colegiopensi) August 18, 2018

O Pensi criou também um Comitê de Ética para avaliar individualmente as denúncias, ouvindo todas as partes envolvidas e assegurando que nenhuma conduta irregular seja tolerada #TodosContraOAssédio — PENSI Colégio Curso (@colegiopensi) August 18, 2018

