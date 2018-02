Ligue 180 recebe denúncia de assédio

O Ligue 180 é um programa federal que recebe e encaminha denúncias de assédio para os órgãos competentes.

A Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência é um serviço de utilidade pública gratuito e confidencial que funciona 24 horas, todos os dias da semana, inclusive nos feriados.

Em 2017, apenas durante o Carnaval, o Ligue 180 recebeu 4.935 denúncias.

O Ligue 180 também acolhe reclamações sobre os serviços da rede de atendimento à mulher e orienta sobre direitos e legislação.

Essa central telefônica pode ser acionada de qualquer lugar do Brasil e de mais 16 países (Argentina, Bélgica, Espanha, EUA, França, Guiana Francesa, Holanda, Inglaterra, Itália, Luxemburgo, Noruega, Paraguai, Portugal, Suíça, Uruguai e Venezuela). O Ligue 180 atua como disque-denúncia, que mantém o anonimato de quem denuncia, com capacidade de envio dessas informações para a Segurança Pública com cópia para o Ministério Público de cada estado.

Na sexta (9), a Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres da Presidência da República, ao qual o serviço é ligado, lançou uma campanha digital para alertar sobre o assédio sexual durante o período de Carnaval.

“Nos juntamos aos grandes movimentos realizados no país, neste período, para lembrar a importância de eliminar o assédio desta festa tão representativa. Em caso de assédio, ligue 180”, ressalta Fátima Pelaes, secretária de Políticas para Mulheres.

Leia também: Carnaval: tudo o que você precisa saber para cair na folia

+ Filhas de Ivete Sangalo nascem em sábado de Carnaval