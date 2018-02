Uma adolescente de 15 anos foi vítima de estupro pelo tio de 25 anos na noite de quinta- feira (22), em Taubaté (SP).

A menina só conseguiu se livrar do agressor quando pediu socorro por telefone ao seu pai. De acordo com ele, sua filha mandou uma mensagem de áudio pedindo sua ajuda imediatamente: “Socorro, o tio está tentando me estuprar”, disse à TV Vanguarda.

“Ele arrastou ela para a minha cama e tentou abusar”, relatou o pai da vítima.

Logo depois, a Polícia Militar prendeu o homem. “Ele disse que está arrependido, que é usuário de drogas, bebidas. Não houve conjunção carnal, mas houve estupro de acordo com a lei”, afirmou o policial militar Sidney Barbosa.

O homem foi encaminhado para a delegacia da mulher e preso em flagrante. A pena para esse crime varia de 8 a 12 anos de prisão.

