Ação da Natura com Thammy Miranda para o Dia dos Pais gera ataques de ódio

Uma ação da Natura com Thammy Miranda tornou-se um dos assuntos mais comentados da internet brasileira nesta segunda-feira (27). Isso porque o filho de Gretchen foi chamado para participar da campanha de Dia dos Pais da marca, o que gerou uma onda de ataques.

Thammy é um homem trans e pai de Bento, de 6 meses. O bebê é fruto do casamento dele com a empreendedora Andressa Ferreira e o casal compartilhou intensamente cada estágio da gestação nas redes sociais. Desde então, eles recebem inúmeros comentários transfóbicos a respeito da paternidade da criança.

A campanha idealizada pela Natura traz a hashtag #MeuPaiPresente e lança o debate sobre a presença dos pais na vida de seus filhos. Na semana passada, Thammy fez um post publicitário no Instagram, dando um pequeno depoimento sobre paternidade.

“@thammymiranda, é incrível ver como a paternidade acrescentou mais amor à sua história, que é cheia de representatividade. A gente acredita que o Bento, assim como a gente, vai se inspirar muito em você!”, respondeu o perfil da Natura no post.

Continua após a publicidade

A publicação foi o estopim para os ataques nas redes sociais. No Twitter, um usuário que se apresenta como assessor parlamentar escreveu o seguinte: “Você, pai conservador, concorda com a campanha da Natura para o Dia dos Pais, usando a Thammy Miranda como ‘garoto’ propaganda?” (sic). Publicado na noite de domingo, o post contava com quase 900 respostas e retuítes na tarde de segunda-feira. Dentre as respostas acaloradas, é possível até mesmo ver gente dizendo que “daqui uns dias será crime ser homem hétero”. Usando imagens de Thammy antes da transição de gênero e chamando-o de “transformers”, pessoas pedem boicote à Natura.

Evidentemente, vozes dissonantes também se manifestaram em peso nas redes sociais. Há um enorme número de os tuítes que se posicionam contra a transfobia e chamam a atenção para o drama do abandono parental. Vale lembrar que um levantamento feito em 2013 pelo Conselho Nacional de Justiça – com base no Censo Escolar de 2011 – apontou que 5,5 milhões de crianças brasileiras não tinham o nome do pai na certidão de nascimento naquela época. Essa é a mais recente pesquisa quantitativa sobre abandono parental do Brasil e o número – chocante, diga-se de passagem – até hoje serve como base para o debate sobre o assunto.

CLAUDIA entrou em contato com a assessoria de imprensa da Natura, que enviou a seguinte nota:

“A Natura acredita na diversidade. Esse valor está expresso em nossas crenças há mais de vinte anos, estando sempre presente em nossas campanhas publicitárias e projetos patrocinados. A campanha de Dia dos Pais mergulha na rotina desafiadora que todos estão vivendo durante a quarentena e mostra como esse intenso convívio pode fortalecer a relação entre pais e filhos, mostrando que a presença paterna é o maior presente. É um convite para ampliar as representações do homem contemporâneo a viver sua masculinidade de forma mais aberta e leve. A Natura celebra todas as maneiras de ser homem, livre de estereótipos e preconceitos, e acredita que essa masculinidade, quando encontra a paternidade, transforma relações.”

Através de diversos posts nas redes sociais, Thammy também se pronunciou. Em um fio no Twitter, chama seus agressores de “falsos moralistas” e fala dos problemas que o Brasil enfrenta durante a pandemia. Também reflete a respeito de paternidade responsável e violência: “Deveriam estar mais preocupados com os pais que não ajudam os filhos e deixam as mães sofrendo, que batem nas mães na frente dos filhos”, aponta.

País tá cheio de gente precisando de ajuda, no meio de uma pandemia, com auxilio emergencial faltando pra um monte de gente e eles ficam monitorando a vida de uma pessoa comum que decidiu ter uma familia. — Thammy Miranda (@ThammyReal) July 28, 2020