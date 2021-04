Os mais belos, coloridos e ousados vestidos do Oscar 2021

Finalmente, depois de um ano de muitas premiações pelo Zoom, o tapete vermelho (ou pink) está de volta. Na noite de ontem (25), a 93ª cerimônia do Oscar aconteceu com sede em Los Angeles e minifesta em Londres, além de câmeras de transmissão na Irlanda, Austrália e outros lugares onde estavam os candidatos à estatueta.

As mulheres escolheram vestidos nada discretos e talvez isso tenha acontecido porque a organização mandou um e-mail para os convidados dizendo que trajes casuais não seriam aceitos – consequência dos atores que apareceram de moletom nas premiações por Zoom ainda esse ano.

Escolhemos aqui vários estilos para você se inspirar quando a pandemia passar e começar a temporada de casamentos adiados, formaturas, festas de debutantes, etc.

Máxi

Essas mulheres optaram pelo mais é mais, seguindo o conceito de que não precisam escolher cor ou babado, volume ou estampa. Elas ainda capricharam no make e nos cabelos.

Para começar, Emerald Fennell usando Gucci (e gravidíssima). Ela levou para casa a estatueta por Melhor Roteiro Original pelo filme Promissing Young Women. O vestido fluido com ares românticos combina tons suaves na estampa florida e também babados. O lilás pulou das flores e foi para a sombra da make discreta.

A cantora Celeste Waite pegou diretamente das passarelas a bolsa de coração Gucci. Combinou com o vestido com franjas bordadas nada discreto da mesma marca. O look ficou completo com o batom no mesmo tom e o cabelo volumoso.

Horas antes de chegar ao tapete pink, Halle Berry postou uma foto com muitos pedaços de cabelo no chão. E então ela surgiu com esse blunt bob e a baby bangs (esse corte reto mais curtinho e a franja no meio da testa). Equilibrou bem com o vestido volumoso num tom lilás.

Laura Dern, que levou uma estatueta no ano passado e apresentou uma categoria este ano, optou pelas plumas, uma saia volumosa delas. Já make e cabelo foram bem discretos, nada muito ousado.

Regina King abriu a cerimônia num plano sequência incrível dela chegando à festa. O vestido não poderia ser discreto, já que ela fez o discurso que deu início à noite mais esperada do cinema. As mangas bufantes, o tecido brilhante e as aplicações de cristais combinaram perfeitamente com o corte reto dos cabelos e o delineador marcado.

Viola Davis já fez história antes de chegar ao tapete vermelho. Ela é a atriz negra com maior número de indicações ao prêmio (ela foi indicada quatro vezes). Sua escolha para uma noite tão importante foi esse vestido com recortes belíssimo e em tom branco. Combinou com o cabelos cacheado e batom rosado.

Reinado do vermelho

Muitos looks vermelhos passaram pelo tapete. O tom clássico apareceu em vestidos de modelos diferentes.

Amanda Seyfried optou pelo estilo “glamour hollywoodiano” com um coque baixo e vestido volumoso. O toque moderno fica no decote profundo.

Angela Bassett subiu ao palco do Oscar para anunciar o vídeo em homenagem às pessoas da indústria que morreram no último ano. Seu discurso foi emocionante e forte. Seu vestido discreto na frente tinha um laço imenso nas costas. Ela combinou com cabelo repartido ao meio e make com destaque nos olhos.

Olivia Colman, diretamente de Londres, também entrou no grupo dos vermelhos, seguindo o tom até nos sapatos. Destaque para o cinto que marca a cintura e que vai aparecer no look de Reese Witherspoon também.

Reese Witherspoon optou por um vestido com decote bem similar aos que ela usa normalmente. Os tons de vermelho acrescentam movimento ao look. O que muita gente questionou, contudo, foi o cinto preto marcando a cintura.

As atrizes sul-coreanas de “Minari” brilharam no tapete e também no palco. Youn-Yuh fez um discurso brilhante, citando atores como Brad Pitt e Glenn Close. Sua colega de elenco, Han Ye-ri, entrou para o time dos vermelhos, com detalhes dourados.

Recortes

Outra tendência forte no tapete foi a dos vestidos com recortes, especialmente logo abaixo dos seios.

É o caso de Andra Day, que brilhou nesse modelo dourado nada discreto. O look combinou perfeitamente com os cachos bem modelados e os brincos longos.

Carey Mulligan também optou pelo recorte, mas com saia volumosa e cabelos bem presos, sem volume. A maquiagem da atriz também foi bastante discreta.

Vanessa Kirby impressionou com seu batom vinho e cabelos bem rente à cabeça. Seu vestido sem mangas também tinha um recorte na região abdominal.

Para fechar o time, Zendaya, com um modelo amarelo neon assimétrico e com recorte abaixo dos seios. Os longos cabelos ondulados e a make alaranjada ganharam ainda mais destaque com o colar de diamantes da Bulgari, cujo valor supera 6 milhões de dólares.