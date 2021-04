Atriz de “50 Tons de Cinza”, Dakota Johnson, lança vibrador de bolso

Dakota Johnson, 31, protagonista dos filmes de grande sucesso da franquia Cinquenta Tons de Cinza, utilizou sua conta no Instagram para anunciar seu novo lançamento: um massageador íntimo.

“É com grande prazer que apresento a vocês o nosso empolgante novo produto: drop”, celebrou na legenda do post. O produto foi desenvolvido por ela e seus sócios da Maude, marca especializada no bem-estar sexual.

Além de atriz, Dakota se tornou investidora e co-diretora criativa da empresa no final do ano passado. “Apoio fortemente a missão da Maude e tem tudo a ver com minhas crenças fundamentais em relação à saúde sexual”, disse após entrar para o time.

O vibrador pode ser usado tanto nas zonas erógenas como no corpo inteiro. “É um massageador íntimo versátil, absolutamente épico em qualquer lugar que você usar”, completa a estrela sobre o drop, que pode te fazer companhia individualmente ou a dois.

“Sem contar que é portátil, discreto e legítimo. Eu tenho um na minha bolsa? Sim. Sim, eu tenho. Obrigada e boa noite”, finalizou Dakota.