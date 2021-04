Por que a vitória de Chloé Zhao no Oscar foi ocultada na China

A cineasta chinesa Chloé Zhao teve seu trabalho em Nomadland reconhecido durante a cerimônia do Oscar neste domingo (25) com o prêmio de melhor filme e melhor direção.

No entanto, a imprensa chinesa manteve-se em silêncio sobre as conquistas da diretora. As publicações no Weibo, o Twitter chinês, sobre o filme e a diretora foram ocultadas.

Inicialmente, Chloé era aclamada pela imprensa chinesa pelo sucesso de Nomadland, que além das recentes premiações no Oscar, já havia sido reconhecido no Globo de Ouro, Prêmio BAFTA, Leão de Ouro, Critics’ Choice Award, entre outros.

Os ataques de nacionalistas chineses contra a cineasta começaram com a divulgação de entrevistas antigas, em que ela supostamente criticava seu país natal.

Com isso, os cinemas chineses adiaram a estreia do filme, que já circulou por grande parte das salas internacionais.

Uma espécie de pacto de silêncio foi admitido por toda a imprensa chinesa e pela redes sociais para que nenhum conteúdo sobre a cineasta e o filme seja circulado.

As recentes publicações do Weibo, que foram suspensas nesta segunda-feira (26), traziam mensagens de elogio à Chloe Zhao e denunciavam a censura, mostrando que a maioria da população não apoia a postura admitida pelo governo.

Chloe Zhao se tornou a primeira não-branca e a segunda mulher a vencer o Oscar de melhor direção. O filme, que acumulou prêmios durante a noite da premiação, garantiu também o prêmio de melhor atriz para Frances McDormand.

De acordo com a agência de notícias France Presse, é fácil encontrar cidadãos chineses nas ruas que estão extasiados com as conquistas da cineasta asiática na principal premiação do cinema. Mesmo com toda a repressão midiática, Chloé Zhao é o orgulho da nação.