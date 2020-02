Veja como fazer um gorro que vira gola

Material

· 2 novelos fio Sinhá (Santo Amaro), cor índigo 1537

· 2 novelos Sinhá 2439, cor mescla azul 40105

· Um par de agulhas 8,0.

Pontos

Barra inglesa e ponto meia

Sobre um número par de pontos tecer:

Carr.1: toda em meia

Carr. 2: 1 tricô, 1 meia duplo (introduzir a agulha direita no meio do ponto situado abaixo do ponto a ser tricotado e tecer um ponto meia)

Repetir sempre a carreira 2.

Como fazer

Usando um fio de cada cor, montar 50 pontos na agulha e tecer em barra inglesa por 32 cm. Tecer mais 10 carreiras em ponto meia e arrematar, acompanhando o ponto, bem frouxo. Cortar 6 pedaços de fio com mais ou menos 70 cm e trançar bem apertado. Transpassar a trança pelo gorro na divisa do ponto de barra inglesa com o ponto meia. Puxar de forma a franzir.

Transformado em gola

Se for usar como gola, soltar o franzido e dobrar 1/3 da gola para fora.