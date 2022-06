Thear leva a regionalidade goiana para o SPFW

Nesta sexta-feira (03), Thear deu as caras pela primeira vez no São Paulo Fashion Week com a coleção Jardins de Poteiro, inspirada na obra do artista Antônio Batista de Souza, mais conhecido como Antônio Poteiro e assinada por Theo Alexandre.

O fashion film foi gravado no Instituto Antônio Poteiro, onde é preservada a memória e obras do artista pelo filho, Américo Poteiro, que também tomou para si o caminho das artes.

1/11 Lenços também foram destaque nos looks (|Foto: Fabrício Cardoso/Divulgação) 2/11 Bata com calça (|Foto: Fabrício Cardoso/Divulgação) 3/11 Blusa com sobreposição de tecido em forma geométrica (|Foto: Fabrício Cardoso/Divulgação) 4/11 Vestido verde e laranja (|Foto: Fabrício Cardoso/Divulgação) 5/11 Vestido com estampa xadrez (|Foto: Fabrício Cardoso/Divulgação) 6/11 Vestido azul com cinto (|Foto: Fabrício Cardoso/Divulgação) 7/11 Tricô se une ao tecido (|Foto: Fabrício Cardoso/Divulgação) 8/11 Transparência também fez parte da coleção (|Foto: Fabrício Cardoso/Divulgação) 9/11 Vestido com sobreposição e tecido trançado (|Foto: Fabrício Cardoso/Divulgação) 10/11 Vestido com sobreposição de tecido (|Foto: Fabrício Cardoso/Divulgação) 11/11 Vestido marrom com mangas (|Foto: Fabrício Cardoso/Divulgação)

Outra inspiração para a marca foram as terras goianas onde Antônio viveu. De acordo com Theo, as obras do artista foram analisadas e foi selecionada uma cartela de cores que transita entre os tons terrosos do barro e da cerâmica e as cores vibrantes das pinturas. As texturas das telas serviram para criar design de superfície.

Podemos observar também muitas formas geométricas que, de acordo com o artista, nos convidam a entrar no Jardim de Poteiro, passeando pelas flores do Cerrado. Vemos também bordados cornely, crochê, tear, camadas e transparência. No make, contorno, pele iluminada e a beleza natural de cada modelo preservada. Nos acessórios, muita cor, elementos da natureza como folhas e flores, cintos, lenços, anéis e pulseiras.