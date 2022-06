Martins busca inspirações no terror para trazer moda obscura à SPFW53

O desfile da Martins na SPFW N53 promete trazer influências bem obscuras: quem garante isso é a maquiadora Laura La Laina: “Vamos hidratar bastante os cabelos e as peles, para trazer essa textura molhada. A ideia é que você correu de algo muito assustador, e acabou suando demais”, revela a artista.

As peças — inspiradas em clássicos do terror — conversam com a estilização das modelos, que estarão com o cabelo curto. “A ideia foi trazer texturas complementares que enriqueçam a coleção”, explica.

Para La Laina, a beleza do tom não possui uma essência feminina ou masculina: ela é sempre sem gênero. “Pegamos as cores, e as tiramos do lugar comum. Por exemplo: o azul, que utilizamos nos batons, nos ajuda a invocar aquela aparência do cadáver no fundo do lago.”

Laura conclui que essas ideias expressam a imaginação “macabra” das obras de maneira assertiva: “Queremos trazer o terror para a beleza e a moda. Nós utilizamos pincéis para dar uma espatulada, porque o balm que usamos é bem cremoso e torna o trabalho bem mais fácil”, esclarece.

Por fim, a maquiadora declara que a ideia central é trazer uma “informação diferente” para quem deseja usar esses produtos de um jeito novo e inesperado. “Preparem-se para ver bastante cabelos e peles borrifadas na passarela”, conclui.