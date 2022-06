Martins desfila referências cinematográficas na SPFW

O estilista Tom Martins, criador da marca que leva seu sobrenome, desfilou sua coleção de verão na São Paulo Fashion Week (SPFW) nesta sexta-feira. A Martins levou para a passarela cores vibrantes, listras, brilhos e maxi-miçangas com referências cinematográficas. “As peças são inspiradas nos filmes Kill Bill, O Mágico de Oz, Pânico e Beetlejuice [Os Mortos se Divertem, em português]”, explicou o estilista.

As várias alusões conversam entre si em peças longilíneas em tons azul, verde, rosa ou laranja (muitas delas em neon), com estampas e modelos que homenageavam personagens icônicos de cada filme. O Homem de Lata esteve presente num conjunto de jaqueta e calça prateados, e o mágico mundo de Oz também levou ao desfile peças com textura purpurinada, além, é claro, dos sapatinhos vermelhos de Dorothy, numa versão de sandália tropical.

O icônico macacão amarelo da Noiva de Kill Bill foi reimaginado como um look de duas peças, enquanto as listras em preto e branco de Beetlejuice apareceram num modelito muito fiel ao original, além de conjuntos em azul e verde. Já a máscara de Pânico, além de outras referências a esse clássico de terror, como o telefone, estampou outras peças.

Na beleza, assinada por Laura La Laina, cabelos curtos e molhados e peles pálidas, com poucos pontos de cor. “Pegamos as cores, e as tiramos do lugar comum. Por exemplo: o azul, que utilizamos nos batons, nos ajuda a invocar aquela aparência do cadáver no fundo do lago”, disse ela a CLAUDIA. A ideia geral é fazer parecer que os modelos estavam suados de tanto correr de um monstro ou serial killer. Um curioso contraste com o tom quente e alegre da coleção.

Desfile da coleção verão de Martins na SPFW 2022. (Everton Gomes/Divulgação)