Confira tênis estilosos e confortáveis para o Carnaval

Para não tirar do pé! Quem nunca foi ao bloquinho com um sapato desconfortável e resolveu ficar descalço que atire a primeira pedra. O Carnaval clama por dança, correria e felicidade, o que só é possível quando a gente prioriza o conforto. Se você quer curtir a festança do começo ao fim, o melhor mesmo é optar por tênis estilosos e confortáveis. Vem conferir como escolher e alguns modelos que separamos para você.

Material do tênis

Antes de mais nada, a consultora de moda Bruna Gindro explica que para não errar na hora de comprar um calçado, é necessário avaliar o material, o tipo de solado e a sua pisada. “Os sapatos fabricados com espuma e borracha são os mais confortáveis, devido à flexibilidade que eles fornecem”, aponta. Atualmente, o mercado de calçados tem buscado inovar suas tecnologias para fornecer ainda mais conforto, segundo ela, assim vale ficar ligado.

Atenção ao solado

Todo o peso do nosso corpo é recebido pelo solado, por isso a importância de considerá-lo na hora de fazer compras. “Cada um tem uma característica específica, como o que é feito para correr, que geralmente tem amortecedores.”

Para o Carnaval, os solados sintéticos, que absorvem os impactos do piso e são leves para caminhar, e os emborrachados, mais macios e flexíveis, são os indicados.

Pisada

O seu tipo de pisada não pode ser deixado de lado. Mas como descobrir? “Existem testes rápidos em que você molha seu pé e pisa em uma folha de jornal. Nela, vai conseguir identificar se a pisada é neutra, pronada ou supinada”, esclarece. O desenho é mais forte na primeira; na segunda, é mais plano; as marcas destacam o calcanhar e a ponta no último.

Modelos de tênis confortáveis para o Carnaval

O solado incrível, graças à borracha, traz o conforto que buscamos, por isso é uma indicação da consultora. “Seus diversos temas e cores levam ao estilo e diversão aos looks”, esclarece.

Lá nas alturas Tênis Converse Run Star Hike Hi Compre agora: Centauro - R$ 529,90

Vans

“O clássico e amado Vans também tem sua versão mais confortável recomendada. O modelo old skool over comfi cush foi desenvolvido com objetivo de um solado mais confortável, utilizando materiais de espuma e borracha, além de uma tecnologia própria para deixar o tênis leve.”

Basiquinho Tênis Vans Wm Range Compre agora: Dafiti - R$ 569,99

Mas se não encontrar, não tem problema: prefira os solados maiores, que favorecem a pisada e causam menos dor, como o abaixo:

Air force

O Nike Air Force é mais uma recomendação dela. “O estilo dele é totalmente atemporal, por isso compõe muito bem tanto looks cheios de glitter para o carnaval, quanto um social trazendo um estilo hi-lo para o trabalho pós festa’, termina. Confira três modelos dele:

Rosa Tênis Nike Air Force 1 PLT.AF.ORM Feminino Compre agora: Nike - R$ 899,99

Oncinha Tênis Nike Air Force 1 Shadow Feminino Compre agora: Nike - R$ 1099,99

Verde e azul Tênis Nike Air Force 1 ’07 Feminino Compre agora: Nike - R$ 799,99