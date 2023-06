Roube o look: 3 visuais de Lumiar, de “Vai na Fé”, imperdíveis

Lumiar (Carolina Dieckmann), de Vai na Fé, é uma advogada e professora universitária reconhecida. Controladora, pragmática e metódica, tem uma vida amorosa um tanto quanto complicada e nem sempre toma as melhores decisões. Para construir essa personagem complexa, foi preciso uma ajudinha da moda. Com figurinos sofisticados, minimalistas e modernos, passa a seriedade e elegância que precisa. Vem se inspirar!

Quando camisa branca e saia de couro se encontram

Não há dúvida que a cartela de cores preferida de Lumiar quando o assunto é visual mescla preto e branco. Para fugir do look de escritório óbvio, a saia de couro se torna um excelente complemento à camisa social branca.

Aposta na terceira peça!

Continua após a publicidade

O blazer sobrepondo uma blusa moderna é a chave para uma produção que conquista a todos. Seja um material diferente, uma padronagem pouco vista ou qualquer outra escolha que te tire do convencional sem fugir do dress code, vale o investimento!

Descontraída (e elegante)

Que o look todo preto é o favorito de milhares de pessoas todo mundo sabe. Mas e que para sair do clichê você só precisa de um recorte diferente e acessórios, como um cinto e um relógio? Para as apaixonadas por chamar atenção nos detalhes, fica aí a dica.