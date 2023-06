8 momentos memoráveis da carreira de Gisele Bündchen

Em 2015, Gisele Bündchen se despediu das passarelas em um desfile da Colcci. Na época, o mundo da moda sentiu o baque. Gisele Caroline Bündchen começou sua carreira ainda criança, aos 14 anos, quando foi “descoberta” em um shopping center no Rio Grande do Sul. Na época, ser a modelo brasileira mais conhecida fora do país não estava nos planos.

Que bom o tempo é efêmero e nossa übermodel está de volta ao universo fashion. Com base nisso, resolvemos celebrar 8 momentos memoráveis de Gisele (e alguns são recentes). Confira abaixo:

Desfile de Alexander McQueen

A top model ainda nem tinha 18 anos quando representou Alexander McQueen, em 1998, em um emblemático desfile. Ela apareceu com 3 looks e um deles seria com os seios de fora.

Gisele ficou arrasada, mas foi salva pela maquiadora, que pintou um top em seu corpo, para que ela se sentisse melhor. Em entrevista, a modelo chegou a dizer que na ocasião a maquiagem dela estava borrada, pela chuva na passarela e por suas lágrimas.

Ativistas invadem desfile da Victoria’s Secret

Em 2002, o desfile da Victoria’s Secret foi marcado por ativistas da PETA (People for Ethical Treatment of Animals) invadindo o momento em que Gisele desfilava. Isso porque ela tinha acabado de assinar um contrato com uma das maiores empresas de pele de animais norte-americanas.

O episódio foi marcante na vida e na carreira da modelo, ela passou a repensar suas escolhas profissionais e hoje em dia, é apta da dieta vegana.

Dior + Gisele

Em 2004, Gisele estrelou uma campanha da Dior que contava com fotos maravilhosas (e sapatos também!). A parceria dessas 2 gigantes do mundo da moda é icônica apenas por isso, o resultado da imagens é um diferencial.

No red carpet do Oscar

Gisele Bündchen já foi namorada de Leonardo DiCaprio e um dos momentos da carreira dela foi arrasar no tapete vermelho do Oscar com um vestido bordado de John Galliano para Dior. Mais chique, impossível!

Chanel Spring 2015

Era uma manhã de terça-feira, em Paris, quando o estilista Karl Lagerfeld realizou um motim encenado em seu desfile da Chanel de primavera 2015, no Grand Palais. Uma trupe de modelos lideradas por Gisele Bündchen desfilou pela passarela com cartazes que diziam: “Façam moda, não guerra”, “Liberdade Livre”, “Feminismo mais feminino” e mais. A ideia era celebrar o espírito contra o sistema que crescia entre os jovens em 1960.

Desfile ao som de Tom Jobim nas Olimpíadas do Rio

4 anos que Gisele Bündchen fez história ao desfilar pelos traços de Niemeyer e ao som de Tom Jobim nas olimpíadas ✨🤍 pic.twitter.com/uQGRbbsnr3 — mariana (@joliehadid) June 12, 2020

“Olha que coisa mais linda. Mais cheia de graça. É ela, menina. Que vem e que passa. Num doce balanço. Caminho do mar. Moça do corpo dourado”, já dizia Tom Jobim. Essa canção facilmente poderia ter sido escrita para Gisele. Na aberta dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, em 2016, a modelo desfile ao som deste hino brasileiro.

Gisele no MET Gala 2022

Como um anjo, a modelo surgiu no tapete vermelho do MET Gala 2023. Gisele Bündchen fez referência a um look utilizado em um editorial da Harper’s Bazaar sul-coreana, em 2007, um vestido branco de alta-costura da Chanel com uma capa de plumas.

Retorno às campanhas brasileiras

Recentemente, Gisele voltou para casa, literalmente. Após 8 anos, ela está de volta à Colcci, marca em que ficou mais de 10 anos. A modelo é a embaixadora das coleções de primavera/ verão 24. Será que veremos o retorno triunfal dela às passarelas nos próximos meses?