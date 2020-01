A principal dica de Gisele para combater o estresse é “estar na natureza”

Longe das passarelas desde 2015, mas eternamente influente no mundo fashion, Gisele Bündchen pode também ser considerada um ícone do estilo de vida saudável. Basta uma rápida olhada no Instagram dela para perceber o quanto a top model valoriza o bem-estar, investindo em meditação, sustentabilidade e, claro, bons momentos na companhia de pessoas queridas. Mas com uma rotina naturalmente atarefada, é claro que ela enfrenta situações de estresse. Para lidar com estes momentos, ela possui algumas técnicas especiais, que revelou em uma série de lições de beleza na nova campanha para a linha de skincare Capture Totale, da Dior.

Sofrendo com ataques de pânico aos 20 anos, a modelo sentia que estava se tornando uma prisioneira da própria vida. “Por fora, parecia que eu tinha tudo, mas na realidade eu sentia como se não conseguisse respirar. Foi nesse momento que percebi que precisava mudar alguns dos meus hábitos” revelou a gaúcha, afirmando que deu início a uma nova vida.

Uma de suas fontes de felicidade é a natureza, pela qual a modelo é apaixonada. “Quando quero desestressar, não há nada como estar na natureza. Pode ser no oceano, pode ser nas montanhas, tirando meus sapatos e colocando meus pés no chão e apenas sentindo a terra, respirando o ar puro e vendo o sol se pôr. A beleza está em todo lugar. E quando podemos vê-la, isso nos traz tanta felicidade que faz com que nos sintamos mais bonitos”.

Em tempos nos quais a conectividade constante é quase uma exigência social, ter um tempo a sós não é fácil e Gisele sabe disso. “Somos sobrecarregados com informação e isso cria tanta pressão e estresse. É muito importante tirar um momento para se desconectar de tudo isso. Um momento com si mesmo apenas para estar consigo – mesmo que seja apenas 10 minutos por dia”, recomenda.

Em entrevista à ELLE, a modelo revelou ainda seu primeiro hábito ao acordar. “Eu medito porque isso me permite centrar em mim mesma. Me sinto equilibrada, me sinto bem. É sobre tirar um tempo e espaço para mim mesma.”

Confira, a seguir, a campanha da Capture Totale:

Horóscopo: Previsões astrológicas para todos os signos em 2020