Roube o look: Fátima Bernades faz 61 anos; inspire-se nos looks dela

Poucas pessoas reúnem tão bem credibilidade, carisma e talento quanto Fátima Bernades – e a moda ajuda a comunicar isso. Com uma trajetória potente no jornalismo e, depois, no entretenimento, a comunicadora completa 61 anos neste domingo (17) e segue apostando em peças elegantes, confortáveis e coloridas para representar sua personalidade. Se você, assim como a gente, ama esse estilo único, pode se inspirar nos looks usados por ela com peças bem parecidas com as da celebridade. Venha com a gente e roube o look!

Na mesma paleta

Visuais monocromáticos têm seu valor, nós sabemos! Peças com a mesma cor podem ser usadas juntas para trazer aquela sofisticação que passeios especiais ou mesmo o ambiente de trabalho pedem. O couro da saia e o tricô na blusa colaboram para essa produção ser ainda mais potente, enquanto o salto dourado traz ao look um respiro e um charme a mais.

Pronta para arrasar

Quem não ama aquela aposta prática que funciona? Melhor ainda se contar com cores que tornem a composição mais especial – e Fátima sabe disso! Calça de couro, regata com amarração no pescoço e salto colorido são ótimos para isso.

Continua após a publicidade

Conjuntinho que a gente ama!

A jornalista reconhece como poucos a importância do conforto no trabalho: seus looks não desempenham apenas a função de demonstrar sua personalidade, mas também de mantê-la confortável. Ela não precisa abandonar a alfaiataria para isso, na verdade ela usa esse tipo de peça em modelagens aconchegantes.

Continua após a publicidade