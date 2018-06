Túlio e Fátima usam camisas com nomes trocados para torcer pela seleção

Casal que torce unido… A apresentadora Fátima Bernades e seu amor Túlio Gadêlha encontraram um jeito romântico de torcer pelo Brasil a no jogo contra a Costa Rica nesta sexta-feira (22). Ela usou uma camisa da seleção com o nome dele estampado atrás e ele usou uma com o nome dela.

Fátima publicou o clique em seu perfil do Instagram logo após a vitória do Brasil por dois gols contra zero do time adversário. “Ufa!!! Valeu juntar nossas torcidas”, escreveu Fátima na legenda. Parece que deu sorte, né?