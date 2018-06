Elegância no inverno: 4 maneiras de usar o pelerine preto

Com a chegada da estação mais fria, todos começam a usar os mesmos looks pela falta de peças no armário que protejam contra o frio. No entanto, apostar em um item sofisticado pode ser a solução para garantir elegância na hora de se manter quentinha.

O Pelerine, delicado e muito soltinho, é a escolha ideal para o inverno. Ele pode ser jogado por cima de quase qualquer produção e, por ter um tecido mais grosso, é a melhor opção para se esquentar no frio.

Confira 4 combinações com pelerine para se inspirar e ficar quentinha com estilo:

Tom sobre tom

A mistura de peças lisas com estampadas na mesma paleta deixa o look sofisticado e dá abertura para combinações ainda mais variadas. As saias, por mais que mais curtas que calças, podem ter um ótimo potencial no inverno, já que os tecidos grossos esquentam muito bem.

–

–

1. PELERINE de moletom, Amaro, R$ 299,90*

2. BLUSA de paetês, Shoulder, R$ 389*

3. PULSEIRA de acrílico, ABI Project, R$ 250*

4. SAIA de suede, Fórum, R$ 346*

5. BOLSA de material sintético, Renner, R$ 159,90*

6. ESCARPINS de couro, Dumond, R$ 299,90*

Com estampas

Apostar em peças completamente pretas e apenas um ponto de cor e estampe é uma forma de valorizar uma determinada parte do corpo e possibilita centenas de combinações diferentes. Também é uma forma muito eficaz de variar uma mesma combinação, trocando apenas uma ou duas peças, sem parecer repetitivo.

–

–

1. BLUSA de veludo, Shoulder, R$ 159*

2. ÓCULOS de metal, Max Mara, R$ 1 025*

3. CALÇA de sarja, Renner, R$ 79,90*

4. BOLSA de couro, Colcci, R$ 429*

5. BOTAS de couro, Mr. Cat, R$ 499,90*

Mistura de estilos

O tricô, a calça lisa e os acessórios mais puxados para o sport formam uma combinação eclética, cheia de cores e estampas. É uma forma incrível de fazer diversas combinações sem cair no banal e nas cores sóbrias de sempre.

–

–

1. ÓCULOS de acetato, Livo, R$ 299*

2. BLUSA de tricô, Viviane Furrier, R$ 299,90*

3. CALÇA de viscose, Pop Up Store, R$ 339*

4. BOLSA de couro, Schutz, R$ 790*

5. TÊNIS de couro e náilon, New Balance, R$ 399,90*

Alonga silhueta

O vestido acompanha o formato da capa e alonga seu corpo, dando uma ideia de altura, ainda mais com as listras verticais.

–

1. COLAR de acrílico, Renner, R$ 45,90*

2. VESTIDO de tricô, Maria Filó, R$ 799*

3. BOLSA de couro, Arezzo, R$ 529,90*

4. MULES de camurça, Capodarte, R$ 350*

*Preços pesquisados em Maio de 2018. Sujeitos a alteração.

