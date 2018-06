21 looks para quando você estiver cansada das suas roupas

Falhas de criatividade na hora de se vestir: quem nunca passou por isso? Aquela análise de horas até que se chega à fatídica conclusão de que não há o que usar. A verdade é que, é claro, existem muitas opções – algumas, inclusive, encostadas há meses. Em momentos pouco inventivos, lance mão de alguns truques de styling e combinações certeiras.

Lenço usado como cinto

Já pensou em desenterrar aquele lenço antigo e usá-lo como um acessório? E não estamos falando sobre prendê-lo na cabeça. O tecido multicolorido fica lindo quando usado feito cinto. Além de deixar a calça mais ajustada ao quadril, ainda dá charme ao combo camiseta + jeans.

Look todo branco

O look todo preto já é um clássico, mas que tal trocar a cor e ir de total white? A combinação clara é chiquérrima e te acompanhará da entrevista de emprego ao jantar com as amigas.

Look monocromático

Se não é tão fã do branco, vale também investir no visual de cor única em versão vibrante. Talvez você ainda não tenha enxergado no seu armário, mas peças do mesmo tom podem e devem ser usadas feito conjunto. É uma informação de moda atual e nada óbvia. Para arrasar, vá de vermelho. Para ficar à paisana, marinho ou tons terrosos são bons alvos.

Vestido de verão com tênis

Florido, esvoaçante, fluído, de alças finas ou ombro a ombro, muitas vezes longos… Os vestidos de verão são deliciosos de usar. E nem pense que se limitam ao calçadão: com tênis e um jaqueta de jeans ou couro, eles vão tranquilamente para a cidade também.

Tricô soltinho com saia mídi

Sabe aquela regra de que uma peça larga pede um complemento justo? Pois bem. Ela foi criada para ser quebrada – assim como todas as outras “verdades absolutas” da moda. Uma combinação deliciosa de se usar no inverno é a saia mídi junta de um tricô bem macio e soltinho. Vale finalizar com um par de botas ou de tênis.

Pantacourt com bota

A pantacourt, sua calça dos dias mais quentes, também ganha cara de outono com as peças certas. E, por peças certas, entende-se: botas de couro e casacos quentes. Ainda que em tons claros, daqueles para dias ensolarados, o modelo rende looks interessantes nas temporadas frias.

