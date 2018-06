Como usar: 4 jeitos de arrasar usando calça com estampa príncipe de gales

A estampa príncipe de gales está com tudo neste inverno! Investir no xadrez na parte inferior do look permite a combinação com camisetas, tricots, blazers e camisas. A peça pode ser usada para compor tanto produções casuais quanto sofisticadas. As linhas mais espaçadas e discretas, geralmente em tons de cinza, são tendência no inverno.

Com camiseta

Para um look mais despojado combine a calça com uma camiseta lisa com estampa frontal e tênis.

–

Camiseta de malha, Levi’s, R$109,90* Chocker de metal e pérolas, Cosmopolitan, R$117* Calça de sarja, Shoulder, R$ 579* Bolsa de couro, Dani Cury, R$ 1.276* Tênis de couro, Vert para Alcaçuz, R$ 430*

Com tricô

A dica para os dias de frio é investir em um tricô e incrementar o look com acessórios como sapato boneca e óculos escuros.

Blusa de tricô bordado, Zara, R$ 499* Óculos de acetato, Vogue Eyerwear, R$430* Bolsa de metal sintético, WJ Store, R$ 279* Sapatilhas de plástico, Melissa, R$ 130*

Com salto

Para ir ao trabalho, aposte em um salto combinado com acessórios discretos e uma camisa social. A produção fica elegante e discreta.

–

Camisa poliéster, Forever 21, R$ 79,90* Brincos de metal, C&A, R$ 29,90* Anéis de metal e pedra, Cosmopolitan, R$ 39* Bolsa de material sintético, Forever 21, R$ 70* Escarpins de couro, Santa Lolla, R$ 249,90*

Com capa

Para o look com uma pegada mais fashionista, a capa xadrez e os acessórios em tons terrosos são perfeitos.

Capa de algodão, Colcci, R$ 1.081* Blusa de tricô, Lafort, R$ 518* Óculos de metal, Ray-Ban, R$ 620* Bolsa de material sintético, Via Mia, R$ 249* Botas de couro, Renner, R$ 249*

