Como usar: chunky sneakers, o tênis de “pai” que as fashionistas amam

A tendência demorou para pegar, mas, finalmente, os chunky sneakers ganharam força por aqui. O tênis superesportivo é inspirado nos “tênis do papai” dos anos 90, com solado grosso e aparência pesada, além de muito confortável.

Apesar de “diferentões” e muita gente torcer o nariz para o modelo, várias marcas de calçado já têm suas versões dos daddy sneakers. Para dar um ar menos esportivo e casual, o ideal é usar o tênis com peças mais delicadas, como saias e vestidos, fazendo um mix. Mas quem gosta de ousar, pode investir em um look total esportivo, com peças de alfaiataria ou até com peças mais chiques para a noite.

Confira alguns looks para se inspirar e aderir à tendência:

Com vestidos e saias

Com peças de alfaiataria

Esportivo

Básico

