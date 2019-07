5 tendências de moda festa para os dias frios

Casamentos e festas no verão não têm erro, basta resgatar aquele vestido clássico de alcinha e está tudo certo! Mas e no frio? Para os dias de inverno, um traje elegante e moderno que seja quentinho pode parecer um desafio.

Pensando nisso, reunimos alguns modelos de vestidos que são perfeitos para os eventos especiais durante a estação. Confira 5 tendências de moda festa para o inverno:

Paetê

Este modelo de vestido é um grande destaque. Ele está super em alta e traz modernidade e charme para o visual.

Transparência

Um clássico atemporal, o tule ajuda a amenizar a sensação de frio, sem deixar de lado a sensualidade. Não importa em que lugar esteja, a transparência sempre dá um charme especial.

Decote de um ombro só

Ele surgiu na década de 1970 e desde então nunca mais saiu do gosto das mulheres. O decote de um ombro só é perfeito para trazer sensualidade para o visual e para valorizar e alongar a silhueta.

Comprido, mas nem tanto

Mesmo com as temperaturas baixas, algumas mulheres não abrem mão do tradicional curtinho. Por isso a opção para usar este estilo é em um modelo com mangas longas.

Recortes estratégicos

Ideal para trazer uma pegada mais moderna para a moda festa, os vestidos com recortes dão um ar menos sóbrio. Escolha sempre usar os recortes em lugares que vão valorizar o formato do seu corpo.

