Patrícia Poeta conversa sobre moda com a Revista MÁXIMA

Patrícia Poeta não erra no look porque aposta no básico com personalidade

Fotos Rodrigo Lopes

Seu cabelo é super brilhante. Suas roupas, básicas com um toque pessoal. A elegante Patrícia Poeta já foi capa de uma dezena de Revistas. Os vestidos que usa na TV a cada domingo encantam todas nós. Nesse bate-papo entre a Revista Máxima e a apresentadora, ela conta como se relaciona com a moda.

Que tipo de roupa você usa no cotidiano?

Patrícia Poeta: Fora do vídeo, quase sempre opto por uma calça jeans, uma camisa de alfaiataria e sapatilha baixa. Mas se preciso gravar uma entrevista, por exemplo, troco a rasteira por um salto alto e uma calça de corte reto, que fica mais elegante. Também gosto muito de vestidos do tipo chemise, abotoados na frente, como camisa. Acrescento um cinto à produção e lá vou eu.

E na apresentação do Fantástico?

Patrícia Poeta: Às vezes uso calça comprida, mas prefiro os vestidos de bom corte e tecido nobre. Um tubinho simples, sem detalhes, fica lindo com um colar comprido e um sapato de salto alto, de cor forte. Recentemente usei um sapato pink com um vestido cinza escuro.

Foi o suficiente para ficar bacana.

Qual sua boa compra mais recente?

Patrícia Poeta: Um vestido de festa com um bonito bordado na frente. Ele é parecido com um dos modelos que a personagem da atriz Sarah Jessica Parker veste no filme Sex and the City 2. Ainda não tive oportunidade de usá-lo, mas quando gosto realmente de alguma coisa compro e guardo para o futuro. Já usei um vestido que tinha comprado cinco anos antes.

Você é consumista?

Patrícia Poeta: Não sou de gastar à toa. Faço compras uma ou duas vezes por ano, geralmente quando tiro férias, e aproveito para ver tudo o que estou precisando e as melhores promoções. Hoje só compro o que preciso mesmo e penso duas vezes antes de gastar. Pode parecer bobagem, mas cada brinco comprado por impulso representa menos dinheiro na poupança. Gosto de visitar os grandes magazines, aqueles que oferecem várias opções — é mais fácil ter uma noção geral do que está na moda, além de ser mais rápido.

Que peça mais a atrai na moda?

Patrícia Poeta: Adoro bolsas, costumo trazer uma nova toda vez que viajo. Também amo cintos. Sempre existe um modelo novo, com um detalhe ou cor que eu ainda não tenho. Muitas vezes uso um vestido básico no Fantástico, mas acrescento um cinto e o look já muda. Esse é um dos segredos do meu visual.

Quais são as suas marcas favoritas?

Patrícia Poeta: Gosto de Gucci, Prada e Marc Jacobs, este último para uma produção mais casual. Meus jeans favoritos são da marca americana Seven, pois me vestem melhor. Também admiro o estilo da grife Moschino. Para vestidos de festa, nada melhor do que Oscar de la Renta ou Donna Karan.

O que não entra no seu guarda-roupa?

Patrícia Poeta: Minissaia. Não gosto de roupas curtas.

Qual o melhor conselho de moda que já recebeu?

Patrícia Poeta: Menos é mais. Se você acha que está com um visual muito carregado, pode ter certeza de que os outros também vão achar. O básico sempre cai bem.

O que levanta qualquer look?

Patrícia Poeta: Um belo acessório, sempre. Um colar bacana faz maravilhas em uma produção.

Qual a sua mais nova descoberta fashion?

Patrícia Poeta: Ultimamente tenho usado um look que gosto muito: legging com vestidos de tecido leve e sapatos do tipo ankle boot (modelo com o cano até o tornozelo). Achei que ficou bacana.

O que você considera bonito, mas não consegue usar?

Patrícia Poeta: É fácil: os shortinhos curtos. Eu não uso de jeito nenhum, mas acho bonito nas outras mulheres.

Como é a sua maquiagem básica?

Patrícia Poeta: Não saio para trabalhar sem aplicar uma base e um pouco de blush. Dá um colorido à pele, que faz toda a diferença. Gloss também ajuda, além do rímel. Só ando de cara lavada se for chegar direto no camarim e ir para a maquiagem.

Como é o seu closet?

Patrícia Poeta: Muito organizado. Costumo colar fotos nas caixas de sapatos para ajudar na localização na hora de sair. Também montei vários looks completos, que fotografei e deixo sempre a mão. Esse truque me ajudou bastante na época em que morava em Nova York e vivia com pressa.

Qual o segredo de seu cabelo sempre brilhante no vídeo?

Patrícia Poeta: Faço uma boa hidratação a cada 15 dias. Se não tenho tempo, aplico uma máscara nutritiva durante o banho, deixo agir por alguns minutos e pronto. Mas apenas nas pontas, porque meu cabelo é oleoso. Por isso, inclusive, não posso ficar mais do que dois dias sem lavar os fios.

Você pratica alguma atividade física?

Patrícia Poeta: Sim. Faço musculação duas vezes por semana e exercícios aeróbicos quase todos os dias, para manter o pique. Alterno 40 minutos no transport ou esteira na academia. Assim ganho mais energia do que se ficasse dormindo.

Como consegue driblar o stress, nessa correria que você vive?

Patrícia Poeta: Todo mundo deve descobrir um caminho para combater o stress. Eu, por exemplo, adoro a massagem oriental qigong, além de drenagem linfática, que relaxa e faz bem para a saúde. Faço uma vez por semana e o mundo fica muito melhor.