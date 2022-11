Salto plataforma: veja como usar o sapato do momento até de dia

Sapatos vão e vêm com a velocidade que a princesa perde seu par nas escadarias de um castelo? Talvez, mas alguns modelos versáteis tendem a voltar para a cena da moda. Tipo o salto (altíssimo) plataforma com tira no calcanhar. A culpa desse revival é da Versace, com o modelo Aevitas Medusa, e também da Valentino, com o Tan-Go revisitado — ambos das coleções Outono/Inverno 2022 das marcas.

Perfeito para festas (oi, fim de ano!), os pumps também podem ser usados à luz do dia. Caroline Daur (@carodaur) dá a pista, inclusive usando o modelinho da Valentino: combinando com micro comprimentos para elevar o mood barbiecore à novos patamares.

Outra opção com o comprimento mini é revisitar as refs colegial. A camisa bordada de mangas bufantes equilibra a micro saia e faz parte de volume no look com as plataformas. Veja que estão usadas com meias brancas, outra tendência que estava caminhando bem – mas, antes, usadas com mocassins.

O que não significa que o bom e velho vestido midi não sirva de peça para combinar com o saltão. Aqui, a dica fica com a paleta de cor da barra da peça que orna perfeitamente com o modelo Versace.

Uma referência um pouco mais outonal: as botas de salto plataforma também são uma alternativa caso as sandálias não sejam muito a sua praia. O cano alto segue por baixo da saia, alongando visualmente a produção. As cores sóbrias também se complementam superbem.

Outro mix interessante é criar um peso nos pés e optar por um vestido mais fluído e solto. As camadas dos babados e a estampa criam um jogo interessante por propor uma vibe mais punk-rock.

