Os produtos desejo inspirados em flores e frutos

Plantas e frutos não só inspiram os tons e as estampas dos acessórios como também emprestam seus ativos para tratar e colorir o rosto. Veja só:

UM PASSEIO AO MARCHÉ

Uma bela viagem virtual pelas paisagens francesas valoriza imediatamente o nécessaire. De um típico mercado provençal vêm os ingredientes dos bálsamos e esfoliantes labiais (125 e 85 reais, respectivamente), batons (99 reais), gloss (79 reais) e máscaras faciais (155 reais) da linha Fruits & Vitamine, de L’Occitane en Provence. É a estreia dos produtos de maquiagem da marca no Brasil. Riscando o mapa, para os lados de Cannes, fica a cidade de Grasse. Ali encontram-se os lírios que dão corpo à fragrância Lily Absolu (210 reais), novo eau de parfum de O Boticário.

ARRANJO PERFEITO

A parceria da marca Nádia Gimenes com a influenciadora digital Lalá Noleto rendeu uma floração de orquídeas coloridas, em forma de brincos (507 reais) e grampos (237 reais), para você levar a imponência da flor por onde for. Já nos batons L’Absolu Rouge Ruby Cream (159 reais cada um), Lancôme, as rosas são as protagonistas. O óleo hidratante delas entra na formulação. Compre Aqui

PARQUE PARTICULAR

Uma estufa para chamar de sua – por que não? É o que oferecem os relógios estampados da marca inglesa Olivia Burton (590 reais o de aço e 490 reais o rosé), à venda na Vivara. O poder de quatro espécies de flores com ação regenerativa também coube no vidro do Super Potent Serum (preço sob consulta), carro-chefe da linha Capture Totale C.E.L.L. Energy, de Dior, que soma 91% de compostos naturais. Compre Aqui.

DIA DE FEIRA

A cor da bolsa The 2020 Bowling (890 reais), Schutz, bem que poderia ser descrita como de maçã madura. O tamanho míni é destaque da temporada. Quer encher a fruteira? O lenço da coleção Sicilian Jungle (1 290 reais), Dolce & Gabbana, tem estampa de delícias tropicais, como banana, abacaxi e melancia – diversão certa no look.

FICHA TÉCNICA

TEXTO Barbara Cestaro e Isabella Marinelli

FOTOS Rogério Voltan

CONCEPÇÃO VISUAL Lorena Baroni Bósio