Os melhores looks de Meghan e Kate em 2019 até agora

É fato que a família real britânica é sempre assunto, mas quem realmente tem roubado os holofotes são Kate Middleton e Meghan Markle com seus looks incríveis. As duas monarcas se transformaram e verdadeiros ícones da moda estão sempre mostrando que são antenadas no universo fashion.

Pensando nisso, reunimos os looks mais incríveis de Kate e Meghan em 2019 para admirarmos e nos inspirarmos. Confira:

Kate Middleton

Como não lembrar do deslumbrante vestido branco da grife Alexander McQueen que Kate escolheu para o encontro com Donald Trump?

Um vestido de bolinha fica bem em qualquer pessoa. Mas esta fenda trouxe um toque mais estiloso para o visual da monarca.

Delicado e muito elegante. Esta é a definição deste vestido incrível de Kate.

Uma evento noturno pede muito brilho. Kate, com certeza, acertou nesta escolha.

Porque uma princesa deve se vestir como uma e foi exatamente isto que Kate fez. Ela ficou igualzinha à Cinderela, não é?

Meghan Markle

Grávidas podem usar muito brilho, sim! Meghan arrasou na escolha para este evento.

Look monocromático é tendência e Meghan Markle mostrou que está por dentro do mundo fashion. Ela foi toda de branco em mais um evento da agenda da família real.

Nada como chegar arrasando em Marrocos. Gravidíssima, Meghan optou por um vestido com muita leveza.

A famosa estilista e ex-Spice Girls, Victoria Beckham, ficou honrada ao saber que Meghan Markle é fã de seus looks. A duquesa escolheu um modelito feito por ela no último Natal.

Leia também: O deslumbrante vestido que Sandy usou no casamento da prima

+ Vestido que Kate Middleton usou em evento real esgota em horas

Vote e escolha as vencedoras do Prêmio CLAUDIA