O deslumbrante vestido que Sandy usou no casamento da prima

Sandy marcou presença no casamento de sua prima Aline Lima, filha de Chitãozinho, com o jogador de futebol Rafael Longuine, na segunda-feira (17). A cantora, que era uma das madrinhas da noiva, apareceu usando um deslumbrante vestido cinza com aplicações de pedraria.

A peça, com decote em V, era feita com canutilhos e as mangas mantinham uma leve transparência. A faixa na cintura, cheia de pedras em tons mais escuros, deu destaque ao look. Por conta do frio, o visual foi acompanhado de uma estola com pompons.

Confira o look abaixo:

Sandy usa vestido deslumbrante em casamento da prima.

Junior também marcou presença no casório com a esposa Monica Benini, que usava um elegante vestido azul.

Junior e Monica Benini também compareceram ao casamento de Aline Lima

Aline e Rafael, que joga pela Ponte Preta, estão juntos há quatro anos. Os dois se conheceram quando ele atuava pelo Guarani, equipe de Campinas, cidade em que a jovem mora com os pais e onde a cerimônia foi realizada.

