Meghan usa vestido de Victoria Beckham e estilista responde; veja look

Victoria Beckham ficou muito feliz ao ver uma roupa de sua coleção vestida por Meghan Markle. A duquesa escolheu um vestido da estilista britânica para passar o último Natal.

Durante uma entrevista para o programa “Live! With Kelly and Ryan”, Victoria falou de como se sentiu ao ver as fotos de Meghan usando uma roupa sua no mês passado.

“Ela estava tão bonita, foi uma surpresa tão linda ao acordar na manhã de Natal”, disse Beckham. “Eu acho que ela é uma mulher tão linda, forte e maravilhosa, então foi uma grande honra”, derreteu-se.

Veja o look abaixo: