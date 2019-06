Vestido que Kate Middleton usou em evento real esgota em horas

Na manhã dessa terça-feira (18), Kate Middleton chamou atenção mais uma vez pela escolha de seu look em um evento real. A Duquesa marcou presença no Royal Ascot, a corrida de cavalos mais tradicional do Reino Unido e, para a ocasião, escolheu peças da marca libanesa Elie Saab.

A marca é conhecida por seus vestidos luxuosos, mas a escolha de Kate não fugiu da sobriedade que ela geralmente busca. Apesar de parecer um vestido, a Duquesa vestiu um conjunto de saia e blusa azul bebê da coleção Resort 2019 da marca. As peças são feitas em renda macramê, com poás bordados em tule. O laço no decote traz um ar ainda mais romântico ao look.

Para completar, a Duquesa escolheu um chapéu do mesmo tom, da marca Philip Treacy e brincos de Kiki McDonough.

O conjunto escolhido por Kate custa 1.275 libras, o equivalente a 7.860 reais. Poucas horas depois do evento, as peças já estão esgotadas nas lojas de Elie Saab e também no Moda Operandi, loja online que vende peças do designer.

Confira outros assuntos que bombaram na semana:

Leia mais: O deslumbrante vestido que Sandy usou no casamento da prima

+ Os detalhes do chá de bebê de Claudia Leitte

Vote e escolha as vencedoras do Prêmio CLAUDIA