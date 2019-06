O vestido deslumbrante de Kate Middleton para a visita de Trump

Kate Middleton mais uma vez mostrou ser referência de uma moda elegante ao usar um deslumbrante vestido branco da grife Alexander McQueen.

Junto ao marido William, Duquesa de Cambridge optou pelo modelo durante a visita de Donald Trump à Inglaterra na segunda-feira (3). Já Meghan Markle preferiu não comparecer ao evento de recepção ao presidente dos Estados Unidos e o príncipe Harry também se afastou o máximo possível.

O modelo usado pela mãe de Charlotte, George e Louis no encontro foi um vestido longo branco com babados da marca, que inclusive é uma de suas grifes favoritas. A peça é toda construída em camadas e traz um decote tipo coração, com mangas curtas levemente caídas nos ombros e uma saia evasê, que se abre ao longo do comprimento.

As joias também chamaram a atenção. Kate usou diamantes e um broche amarelo com a foto de Elizabeth, chamado de “Ordem da Família Real”, presenteado pela rainha a alguns parentes do sexo feminino, como uma recompensa pelos serviços prestados.

O look deslumbrante ainda trazia um “plus”. Kate usou a tiara Cambridge Lover’s Knot, que era a favorita da princesa Diana. A duquesa, inclusive, já havia usado a peça anteriormente durante a recepção diplomática no Palácio de Buckingham.

A deslumbrante coroa do tesouro da realeza foi um presente de casamento da Rainha Elizanbeth II para Diana. O acessório foi confeccionado para a avó da rainha Mary, princesa Augusta, que se casou com o primeiro duque de Cambridge (que é o título de William). Por isso, hoje ela faz parte de um acervo acessível à Kate Middleton.

Kate Middleton ao lado de Steven Mnuchin, Secretário do Tesouro dos Estados Unidos

