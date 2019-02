Vestido de Kate Middleton esgota em 24 horas e tem à venda no Brasil

A internet ficou simplesmente abalada com a beleza de Kate Middleton nesta quinta (28). Em seu segundo dia da viagem pela Irlanda do Norte, a Duquesa de Cambridge escolheu um vestido azul com glitter.

Com um ar de princesa, ela chegou a ganhar dos fãs o apelido de Cinderela por conta do look. O vestido midi de tricô com glitter conta com um decote em coração, transpasse na frente, cintura marcada, comprimento longo, bainha com franzidos e mangas longas com punhos bufantes.

O vestido é da marca italiana Missoni, que conta uma unidade em São Paulo (no Shopping Iguatemi) e também uma loja online. Porém, o sucesso da peça foi tão grande que esgotou por aqui em 24 horas!

A boa notícia é que a versão na cor rosa ainda está disponível, e também dá para ser notificada quando a loja receber mais peças. O valor da luxuosa peça é de R$ 12.990, com taxas de importação inclusas.

Veja o look completo: