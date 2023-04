Os looks mais polêmicos da história do Met Gala

Passar despercebido no Met Gala definitivamente não é o que os convidados desejam. Criatividade, extravagância e inovação, assim, são indispensáveis para qualquer visual. Mas nem sempre os famosos chamam atenção de forma positiva, seja porque a composição é diferentona, ou até mesmo pelas controvérsias por trás da peça. Hoje, separamos alguns dos que mais renderam bafafás na época em que foram usados.

Meta Gala: o que é?

Criado em 1948 por Eleanor Lambert, responsável também pela criação da NYFW, o Met Gala é um evento que reúne celebridades para arrecadar fundos para o Instituto de Vestuário do museu onde ele acontece, explica o fashionista Miguel Crispim. “Em 1995, a editora-chefe da Vogue America, Anna Wintour, assumiu a responsabilidade do baile e, desde lá, angariou mais de 50 milhões de dólares”, diz ele. A cada ano, um tema é escolhido para os famosos pensarem seus looks, e a extravagância deles é uma maneira de chamar atenção para o Metropolitan Museum e avançar a moda.

Agora, vamos ao que interessa: veja os looks mais polêmicos do MET Gala

Kim Kardashian

Não dá para negar que o vestido usado por Kim Kardashian no ano passado é lindo, mas a história por trás dele gerou muita confusão. A explicação é que a peça foi utilizada por Marilyn Monroe 60 anos atrás, ao cantar Happy Birthday para o presidente John F. Kennedy, sendo considerado um item inestimável para história americana. Além disso, a influencer precisou emagrecer para caber na roupa e acabou estragando partes do vestido.

Mary-Kate Olsen

O Met Gala de 2009 celebrou o tema “A modelo como musa: Incorporando Moda”. Mostrando seu amor pelo vintage, Mary-Kate vestiu uma criação prateada de Christian Lacroix repleta de rendas, babados e diferentes tecidos. Com tanta ousadia, já esperava a movimentação que teve na mídia. Segundo o especialista, isso não necessariamente é negativo: “O baile é uma oportunidade para estilistas e marcas trabalharem em estreita colaboração com celebridades, e as estrelas geralmente são incentivadas a se vestir de forma inovadora, ao invés de seguir as regras.”

Katy Perry

Assinado por Jeremy Scott, diretor criativo da Moschino, o visual de Katy Perry em 2019 foi um vestido volumoso coberto de velas que pesava nada menos do que 40 libras, cerca de 18 kg. Ele apresentava um espartilho embutido com duas baterias escondidas para iluminar as luzes de velas falsas ao redor da cintura e do ornamento da cabeça de Katy.

Florence Welch

Florence Welch optou por uma criação em camadas de Alexander McQueen em 2012, que marcou a abertura da exposição Schiaparelli and Prada: Impossible Conversations. Além da transparência, chamou atenção as repartições bem demarcadas.

Kim Kardashian

A essa altura, todo mundo sabe que ninguém gosta tanto de surpreender quanto a Kardashian. Em 2021, a estrela do reality show apareceu com uma roupa preta, que trazia vestido camiseta, body, luvas, salto embutido em leggings e uma cobertura facial, tudo da Balenciaga. Depois de milhares de comentários dos internautas, ela disse “o que é mais americano do que uma camiseta da cabeça aos pés?!”.

Jamie-Lynn Sigler

Em 2003, com o tema “Deusa: O Modo Clássico”, Jamie-Lynn Sigler apostou em uma peça única branca, com um fio preto transpassado no decote. Na época, houveram críticas sobre o acabamento e a simplicidade da roupa.

Madonna

Madonna foi alvo de comentários negativos em 2016 ao usar um modelo Givenchy que deixava seios e bunda à mostra. Em resposta, ela disse: “Quando falamos de direitos das mulheres ainda estamos na Idade das Trevas. Meu vestido no Met Gala foi uma declaração política e fashion.” Para Miguel, escolher um tema que conte uma história ou ensine algo é primordial, por isso muitas celebridades optam por composições pensadas em questões sociais.

Victoria Beckham

Vestida de Dolce & Gabbana em 2003, a estilista e ex-cantora Victoria Beckham recebeu críticas sobre sua aparência no evento. Transparência e tiras metálicas compunham o visual, que também possuía rendas.

Kylie Jenner

Kylie Jenner, uma das maiores celebridades do Instagram, vestiu-se de noiva e colocou um boné para trás em 2022. Não demorou muito para virar meme, mas ela logo rebateu com a explicação: a roupa foi uma homenagem para seu amigo estilista Virgil Abloh, que faleceu no ano anterior – o look é da marca Off-White, fundada pelo designer.

Amandla Stenberg

Vestida de Thom Browne, a atriz Amandla Stenberg foi símbolo de ousadia com a combinação de alfaiataria desconstruída, corset e formato inusitado do salto. Há quem ame e há quem odeie toda essa mistura, mas a verdade é que o visual rendeu comentários.