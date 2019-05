Este MET Gala foi o mais louco de todos

Aconteceu na segunda (6) o Costume Institute Gala, mais conhecido como MET Gala, um dos eventos mais esperados do ano. A edição de 2019 foi sediada no Metropolitan Museum of Art, em Nova York.

Um time de estrelas apostou em looks ousados dentro do tema “Camp: Notes On Fashion”. A inspiração veio do ensaio de 1964 da escritora e ativista Susan Sontag, que define o ‘camp’ como o “o amor pelo não-natural: do artifício e do exagero”.

Uma das que mais brilharam na noite foi Lady Gaga, que apareceu com um vestido rosa impactante. A cantora e atriz usou outros três looks. Katy Perry estava fantasiada de candelabro e depois se vestiu de hambúrguer.

Abaixo, veja alguns dos looks mais chamativos da edição.

Lady Gaga

Kim Kardashian West

Julia Garner

Ciara

Billy Porter

Regina Hall

Saoirse Ronan

Cardi B

Lady Gaga

Katy Perry

Ezra Miller

Jared Leto

Tracee Ellis Ross

Natasha Lyonne

Miley Cyrus e Liam Hemsworth

Ashley Olsen and Mary-Kate Olsen

Hamish Bowles