Noite fashion: os looks das famosas para o MET Gala 2022

Na noite da última segunda-feira (22), aconteceu o MET Gala 2022 – um dos eventos mais esperados do universo da moda. Realizada no Museu Metropolitano de Arte de Nova York, a edição teve como tema “In America: An Anthology of Fashion” (“Na América: Uma Antologia da Moda”), celebrando a chamada Era Dourada da história norte-americana. Abaixo, você vê os looks das famosas que foram destaque no tapete vermelho.

1/17 Estátua da Liberdade foi a inspiração para o look de Blake Lively. (Cindy Ord/MG22/Getty Images for The Met Museum/Vogue/Getty Images) 2/17 Billie Eilish se inspirou em pintura de 1885 para o seu look. (Cindy Ord/MG22/Getty Images for The Met Museum/Vogue/Getty Images) 3/17 Ashley Park, de Emily in Paris, escolheu um look pink corseletado com acessório de plumas. (Cindy Ord/MG22/Getty Images for The Met Museum/Vogue/Getty Images) 4/17 Olivia Rodrigo optou por um longo violeta da Versace. (Cindy Ord/MG22/Getty Images for The Met Museum/Vogue/Getty Images) 5/17 Anitta surgiu em um vestido do estilista Jeremy Scott. (Cindy Ord/MG22/Getty Images for The Met Museum/Vogue/Getty Images) 6/17 A atriz Nicola Coughlan, da série Bridgerton, usou vestido preto e rosa de Richard Quinn. (Cindy Ord/MG22/Getty Images for The Met Museum/Vogue/Getty Images) 7/17 Gigi Hadid dividiu opiniões com o look vermelho da Versace. (Cindy Ord/MG22/Getty Images for The Met Museum/Vogue/Getty Images) 8/17 Camila Cabello elegeu um look branco sustentável. (Cindy Ord/MG22/Getty Images for The Met Museum/Vogue/Getty Images) 9/17 Sarah Jessica Parker homenageou Elizabeth Hobbs Keckley. (Cindy Ord/MG22/Getty Images for The Met Museum/Vogue/Getty Images) 10/17 Janelle Monáe foi um dos destaques do tapete vermelho com look futurista da marca Ralph Lauren. (Cindy Ord/MG22/Getty Images for The Met Museum/Vogue/Getty Images) 11/17 A atriz Jessica Chastain surgiu em um modelo de paetês da Gucci, acompanhado de turbante. (Cindy Ord/MG22/Getty Images for The Met Museum/Vogue/Getty Images) 12/17 Hailey Bieber escolheu um vestido branco com plumas da Saint Laurent. (Cindy Ord/MG22/Getty Images for The Met Museum/Vogue/Getty Images) 13/17 Megan Thee Stallion usou um vestido Moschino com asas douradas. (Cindy Ord/MG22/Getty Images for The Met Museum/Vogue/Getty Images) 14/17 Cantora Rosalía escolheu um vestido Givenchy. (Cindy Ord/MG22/Getty Images for The Met Museum/Vogue/Getty Images) 15/17 O look neon da cantora Gwen Stefani. (Cindy Ord/MG22/Getty Images for The Met Museum/Vogue/Getty Images) 16/17 A atriz Glenn Close apostou em um conjunto pink Valentino. (Cindy Ord/MG22/Getty Images for The Met Museum/Vogue/Getty Images) 17/17 A modelo brasileira Carol Trentini usou um vestido pintado à mão assinado por Danielle Frankel. (Cindy Ord/Getty Images for The Met Museum/Getty Images)