O retorno do estilo boho e suas possibilidades no verão

O estilo boho voltou com tudo ao mundo da moda! Misturando a estética hippie da década de 1970 com um ar mais romântico e folk, essa é uma das apostas de tendência para o verão de 2024. Algumas marcas registradas são vestidos maxi, peças com franjas, tons terrosos e sobreposição de acessórios. A ideia aqui é transmitir muita leveza e movimento.

O termo “boho” vem de “bohemian”, referente ao estilo boêmio, tradicionalmente associado a artistas europeus da década de 1920 que levavam uma vida livre e despreocupada, e que acabou se espalhando por diferentes países ao longo dos anos.

Principais características do estio boho

Ana Vaz, consultora de estilo e idealizadora e diretora da Butique de Cursos, explica que o estilo boho tem como sua principal característica a liberdade de movimentos e a expressão artística. Roupas e acessórios mais soltos são a cara dessa estética.

Continua após a publicidade

“Por exemplo, as batas, há tanto esquecidas pela moda, estão de volta e começam a se popularizar em lojas de fast fashion. Vestidos com o mesmo corte também ganham relevância e as calças flare continuam conquistando espaço”, afirma Ana.

Nesse contexto, vale também apostar nas peças feitas com aparência ou confecção artesanal, como bordados, tramados, crochês e aplicações.

Além disso, suas cores em geral são vibrantes, e a leveza e fluidez dos tecidos, que são características do estilo, bem como as modelagens mais amplas e soltas, que fazem um interessante contraponto com tons mais marcantes.

Continua após a publicidade

Uma forma de visualizar melhor o estilo é recorrendo ao entretenimento. Uma série que exemplifica como o boho era usado na prática é Daisy Jones & The Six, que gira em torno de uma banda de rock de Los Angeles dos anos 1970 e traz diversas referências de comportamento e moda do período.

A produção conta com um figurino fortemente marcado pela estética boho, que teve um papel importante para a moda do período, incluindo um apelo antimilitarista, e o visual da protagonista é um bom exemplo de como explorá-la.

Continua após a publicidade

Por que o boho voltou a fazer sucesso?

Ana explica que essa é uma estética que entra e sai de moda com frequência, ou seja, é conhecida e, consequentemente, fácil de vender em tempos de crise – praticamente um clássico.

“Tem um lado que nos ajuda a escapar da realidade de crise na qual estamos imersos. Estéticas escapistas tendem a ser uma saída comum para quem produz e para quem consome moda.”

Continua após a publicidade

Vale destacar que o visual também se reinventou ao longo do tempo e teve uma presença marcante, por exemplo, nos festivais de música nos anos 2000.

Como usar o estilo boho no verão?

Com as altas temperaturas, não há nada melhor do que optar por tecidos leves e mais maleáveis, que são a cara do estilo boho. Boas apostas, seguindo essa mesma linha, são as batas de alças finas, os vestidos, as saias e as calças de corte amplo.

Continua após a publicidade

“Além disso, as cores vibrantes e as tramas abertas dos crochês e outras tramas artesanais são perfeitas para o nosso verão. Vale explorar estes itens coordenados entre si, ou a outras tendências em alta no momento”, explica Ana.

Estampas como a cashmere, os tie dyes e ombrés, associadas ao estilo boho, também são ótimas opções para a estação, segundo a especialista, e funcionam muito bem nos tecidos leves e modelagens soltas propostas por essa estética.