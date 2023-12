Estilo da garota Cayetana é febre na internet; confira inspirações

A estética Cayetana é caracterizada pela elegância, leveza e naturalidade. Difundida na Espanha, agora ganha popularidade no mundo graças ao imenso sucesso que fez no TikTok. Entre tecidos leves e estampas alegres, a tendência aparece como uma das mais interessantes para o verão. Gostou? Vem entender mais sobre ela.

O que é o estilo da garota Cayetana?

“Com forte inspiração no estilo boho, a Cayetana prioriza delicadeza, enquanto incorpora um ar de sofisticação”, explica a consultora de imagem e estilo Gabriela Rosa.

No guarda-roupa das fashionistas, não pode faltar calça flare, batas com babados, suéteres, coletes e saias e vestidos estampados.

Nos pés, o tênis All Star, as botas e as rasteirinhas são a pedida. As bolsas finas, delicadas e elegantes, numa cartela de cor que prioriza o marrom, também são interessantes para esse estilo.

Qual mensagem passa o estilo garota Cayetana?

Qualquer amante da moda sabe que a escolha de uma roupa é também a escolha de uma narrativa. Não seria diferente nessa estética, que comunica leveza.

“A palavra-chave para definir esse estilo é liberdade. As peças transmitem uma estética de movimento, pelas peças mais larguinhas e confortáveis. A garota Cayetana é leve, livre e estilosa“, diz a consultora.

As cores da garota Cayetana

Quando se trata de cores, os tons claros, principalmente o branco, possuem uma presença marcante. As estampas, entretanto, não ficam de fora. Elas são sempre alegres e delicadas e sofisticadas”, esclarece a profissional.

Inspirações de look garota Cayetana

