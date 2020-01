O motivo por que Kate Middleton deixou duas raras alianças dela no palácio

Mais chique do que nunca, Kate Middleton fez uma visita, nesta terça-feira (28), ao hospital pediátrico Evelina London, no sul de Londres, para um workshop de arte com os pacientes da instituição. No entanto, o que mais chamou atenção não foi a atividade filantrópica da duquesa, que é patrona do lugar e tem como deve colocar luz sobre o trabalho feito por lá.

O que mais chamou a atenção foi o fato dela ter deixado no palácio dois dos mais raros preciosos acessórios dela: o anel de noivado e o eternity ring, um anel dado pelo marido à esposa em ocasiões especiais que simboliza o amor eterno. Apesar de não ser confirmado, a imprensa britânica especula que Kate ganhou o dela do Príncipe William após o nascimento do Príncipe George. A aliança de casamento foi a única joia usada por ela nos dedos da mão.

Obviamente, existe um motivo bastante plausível para ausência: uma questão de saúde. De acordo com o Palácio de Kensington, em comunicado enviado à Hello!, ela não usou os acessórios por estar em hospital infantil e, como tal, toda e qualquer precaução é pouca, é importantíssimo remover qualquer ameaça à higiene de um local tão sensível.

Essa não é a primeira vez que isso acontece: em 2018, quando passou um tempo com as crianças do Great Ormond Street Hospital, Kate também optou por apenas manter a aliança de casamento.