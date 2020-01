Após 8 anos em desenvolvimento, nesta quarta-feira (22), Kate Middleton lançou o projeto #5BigQuestions, uma espécie de pesquisa entre os britânicos para descobrir qual a opinião deles na criação da próxima geração. Para promover a ação, que acontece até o dia 21 de fevereiro e, após terminada, vai servir como base para um plano de ação, a duquesa de Cambridge organizou um pequeno tour de três dias pelo Reino Unido. Durante o período, deve conversar com pais e educadores e ouvir as ideias deles sobre a criação infantil.

Como não poderia deixar de ser, para a nova empreitada, ela resolveu dar uma chacoalhada no campo fashion – e, por “chacoalhada”, entenda uma pequena ousadia, já que com a realeza as coisas costumam andar bem devagar, afinal, eles levaram 8 anos parar tirar do papel uma enquete com apenas 5 questões.

No País de Gales, para uma aula sensorial infantil, ela surpreendeu ao lançar mão de uma saia com padronagem de leopardo da Zara (a segunda vez que ela usa a marca só neste mês). E, veja bem, estamos falando de uma pessoa com um estilo muito específico e restrito de se vestir, ele quase nunca admite apostar em estampas, principalmente estampas de animais! As coisas definitivamente não são mais as mesmas no reino (Brexit! Sussexit!)…

Para complementar a produção, Kate surgiu com um belo casaco caramelo (os tons terrosos estão em alta!) de caxemira assinado por Massimo Dutti, blusa gola alta, e botas Ralph Lauren.

O detalhe fofo do look ficou por conta do colar escolhido por ela para a viagem: produzida por Daniella Draper, a peça de ouro e cravejada com diamante era personalizada com as iniciais dos três filhos dela, Príncipe George, Princesa Charlotte, e Príncipe Louis. Na hora de lançar um projeto voltado para a educação infantil, nada melhor do que relembrar que, além de princesa, Kate também é mãe. É quando a moda e política se unem e a duquesa sempre se saiu muito bem nesse “jogo”.