Onde comprar o tênis queridinho de Kate Middleton

No último dia 8, Kate Middleton chamou atenção ao surgir em público de shorts pela primeira vez desde que entrou para a realeza. O motivo do look atípico foi devido à participação da duquesa de Cambridge na King’s Cup, competição de regata realizada com o objetivo de arrecadar fundos para instituições de caridade.

Mas uma outra peça usada por Kate durante o evento também tem despertado interesse no mundo fashion. Trata-se de nada menos que um par de tênis brancos super casuais e confortáveis, capazes de combinar com qualquer look.

Da marca Superga, os sapatos custam, em média, 65 dólares. Aqui no Brasil, eles podem ser encontrados no site oficial da marca por R$ 279,90. Além do clássico branco, há também versões em preto, vermelho, cinza e com estampa do Mickey.

E parece que eles são bem queridos pela duquesa. Há alguns meses, ao participar da abertura do Chelsea Flower Show, Kate usou os tênis com uma camisa de botões branca e uma pantacourt marrom. Conforto e elegância na medida certa!

