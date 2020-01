O acessório favorito da Kate Middleton é a grande tendência do momento

Que Kate Middleton é um ícone fashion, não há dúvidas. Ainda que o estilo dela clássico não seja preferência universal, é indiscutível que ela sabe se vestir bem e, vez ou outra, sem nem gastar muito.

Mas de uns tempos para cá, o visual da Duquesa de Cambridge parece estar gradualmente se transformando. Abandonando um pouco aquela formalidade toda, as recentes aparições públicas dela têm mostrado um lado mais corajoso, com looks mais modernos, mas sem perder, claro, a elegância. E isso também começou a se refletir nas escolhas capilares – tanto na cor, mais loira do que nunca, quanto nos acessórios!

Tendência mundial há algumas temporadas, as tiaras grandonas, que apareceram pela primeira vez no ano passado, na passarela da Prada, caíram nas graças da Maria da Paz, da novela global “A Dona do Pedaço”, e são as queridinhas da Duquesa já faz um tempinho.

As favoritas de Kate são as chamadas padded headbands, ou tiaras acolchoadas.

Em versões de veludo liso ou incrustada de pedrarias, essas peças possuem uma vibe renascentista e são tiro certeiro para quem gosta de um visual romântico. O adorno também cai bem em produções com pegada mais urbana, dando um toque de luxo extra ao look.

Em jantares, compromissos oficiais da monarquia e até mesmo no batizado do filho caçula, Louis, o acessório tem sido o companheiro fashion inseparável da duquesa. Quem sabe também não pode ser o seu?