Não consigo parar de pensar nesse look muito moderno da Kate Middleton

Após uma semana cheia de looks gloriosos no Paquistão, Kate Middleton está de volta ao trabalho em terras britânicas! E a viagem fez muito bem para ela, pois aparentemente retornou com um estilo renovado – e um tanto mais colorido.

Na última terça-feira (12), em Londres, para um evento de caridade no teatro Troubadour White City, a Duquesa de Cambridge optou por uma produção com bastante cara de dia a dia, mas nem por isso menos interessante. Pelo contrário!

A começar pela calça em tom ameixa. Sim, você leu direito: Kate Middleton, conhecida por não se arriscar tanto assim nas escolhas fashion, apareceu usando uma calça em tom ameixa!

Da Joseph, a peça com comprimento cropped, é, por causa da cor, uma aposta modernizadora de qualquer look do dia.

Esperta, ela também investiu em um bom blazer cinza com padronagem xadrez da Smythe (marca queridinha dela!). Com cara de antiguinho e forte perfume da década de 1980, é um dos itens-desejo da temporada: apareceu na Louis Vuitton, Chalayan, e Gucci, além de ter conquistado o coração de Taylor Swift e Camila Mendes.

Para finalizar, escarpins Gianvito Rossi, blusa branca básica, e joias discretas. Simples, bela, e moderna.