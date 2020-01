As tiaras estão de volta e você também vai querer usá-las neste inverno

View this post on Instagram

Maxi tendência de Outono-Inverno, a tiara ganha uma versão refinada CAN CAN no modelo arco Poá, em veludo com aplicação de bordados dourados e pérolas em tamanhos diversos. O acessório que faltava para completar seu look ✨ . Garanta a sua através do shop www.cancan.com.br/shop ✨ . 📷 @tramacreative 👗 @soumanaca 💄 @crismaltamake . #headband #tiarasdeluxo #trendylook #ootd #trendyoutfits